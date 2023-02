Centocelle | aggredito in strada nella notte | sottufficiale dell’Esercito in coma

(Di sabato 11 febbraio 2023) Roma – Un’altradi violenza nelle strade della Capitale. La vittima è un uomo italiano di 44 anni, un, al momento ricoverato inal Policlinico Umberto I di Roma dopo essere statoina seguito di una lite in zona. L’aggressione è avvenuta alle 2.20,tra venerdì e sabato, in via dei Sesami, all’angolo con via Palmiro Togliatti. Sul posto intervenuta una volante della Polizia di Stato: gli agenti hanno trovato l’uomo riverso a terra privo di conoscenza. Trasportato dal 118 prima all’ospedale Vannini, vista la gravità della situazione è stato subito trasferito al Policlinico dove è arrivato già in. Secondo quanto riferito da alcuni ...

Un uomo di 44 anninel quartierea Roma: è in coma Agguato con la mitragliatrice in un condominio, all'interno una mamma e suo figlio piccolo: 'È un regolamento di conti' ...Un uomo di 44 anninel quartierea Roma: è in coma 'Mi ha violentata all'improvviso mentre mi massaggiava', il racconto choc della giovane influencer Lividi sul volto e cranio ...

Sottufficiale dell'esercito aggredito in strada a Centocelle: è in coma RomaToday

In coma dopo un'aggressione a Centocelle, 44enne caporalmaggiore dell'Esercito in condizioni disperate all'Umberto I Corriere Roma

Aggredito nel quartiere Centocelle di Roma, 44 enne in coma ... Metro

Centocelle, aggredito in strada nella notte: sottufficiale dell'Esercito ... Il Faro online

Roma, corteo il 25 a Centocelle sbilanciamoci.info

Violenza per le strade di Roma. Un uomo di 44 anni è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I dopo essere stato aggredito nella zona di Centocelle. L'aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì ...Sul posto è intervenuta una volante della polizia: l'uomo era a terra privo di conoscenza. Indagini in corso. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo cons ...