C’è un pallone spia cinese nelle nostre tasche Si chiama TikTok

(Di sabato 11 febbraio 2023) Con quasi novanta milioni di utenti mensili negli Stati Uniti, un tesoro di informazioni di massa scorre oltreoceano e torna a Pechino tramite il network di. Non c’è nessuna garanzia che la quantità di dati personali di cittadini statunitensi – ma anche europei e di ogni angolo del mondo – che passa dall’appnon sia utilizzata per interessi strategici dal Partito. Un flusso che non è minimamente paragonabile per valore e quantità con le informazioni che per esempio potrebbero essere state raccolte dal famosoabbattuto la scorsa settimana sui cieli degli Usa. Eppure fa molto meno rumore. È un’attività invisibile, molti cittadini non ne sono a conoscenza, molti altri la sminuiscono, altri ancora accettano il rischio pur di non perdere l’ultimo video. Una serie di circostanze iper-articolate e ...