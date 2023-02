C’è Posta per Te | questa sera non ci sarà nessun ospite Vip | ecco il curioso retroscena

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Per la prima volta nella storia della televisione italiana,si sfideranno due colossi rispettivamente di Canale 5 e Rai Uno, ovvero C’èper Te e il Festival di Sanremo. Maria De Filippi, consapevole del successo del suo programma, ha deciso di schierarsi contro il “sabato santo” della tv di Stato. In attesa di conoscere i risultati in termini di ascolto della “sfida del secolo”, Fiorello nelle scorse ore ha rivelato unche riguarderebbe la trasmissione di Queen Maria. Come riportato da Biccy.it, lo showman – nel corso di Viva Rai Due Viva Sanremo -ha raccontato un aneddoto che riguarderebbe uno degli ospiti che la De Filippi avrebbe dovuto schierare: Tra l’altro sapete che domanic’è Maria de ...