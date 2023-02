Catania | uccise due donne in luoghi diversi | sospetto killer si suicida

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – A Riposto, nel Catanese, duesono statein. Una delle due vittime, 48enne, era nei pressi del lungomare dentro un'auto dopo essere stata colpita da uno sparo. In una zona diversa del paese della riviera ionica è stata quindi trovata morta una 50enne, deceduta in via Roma: inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118. L'uomo sospettato di aver ucciso entrambe lesi è poi tolto la vita con un'arma da fuoco, vicino alla caserma dei carabinieri. Sembrerebbe che l'uomo avesse una relazione extraconiugale con la prima vittima, la donna assassinata in un'auto sul lungomare.