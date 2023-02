Catania | due donne uccise a colpi di pistola | una trovata dentro la sua auto e un' altra freddata sul marciapiede

Indagini sono in corso per accertare dinamiche e movente e se iepisodi siano collegati tra loro. Sul posto sono presenti i carabinieri del comando provinciale diIndagini sono in corso per accertare dinamiche e movente e capire se iepisodi siano collegati tra loro. Sul posto sono presenti i carabinieri del comando provinciale di. FOTOGALLERY ©...

Catania, due donne uccise a colpi di pistola: una trovata dentro la sua auto e un'altra freddata sul marciapie ilmessaggero.it

Riposto (Catania), due donne uccise: si indaga per capire se gli omicidi siano collegati TGCOM

Omicidio nel Catanese, una donna trovata morta in auto BlogSicilia.it

Catania, scontro frontale tra due auto: morti madre e figlio Corriere della Sera

Catania e Messina, due incidentistradali provocano quattro morti Corriere del Mezzogiorno

Omicidio a Riposto (Catania) dove una donna di 45 anni, M.M., è stata trovata morta all'interno della sua auto, una Suzuki. La donna aveva appena fatto benzina vicino al porto turistico: le avrebbero ...Una donna di 43 anni è stata uccisa, probabilmente con un colpo di pistola, sul lungomare Pantano di Riposto, nel Catanese. La vittima era dentro un’auto. In zona diversa del paese della riviera ionic ...