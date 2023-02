Catania | due donne uccise a colpi di pistola | una trovata dentro la sua auto e un' altra freddata sul marciapiede Si cerca un uomo

Il drammatico ciclone simil - tropicale, che pergiorni ha colpito la Sicilia, si è allontanato ... proprio perché la tempesta c'è stata, con venti che hanno raggiunto i 94 km/h ae 98 km/h ...Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale diper accertare se idelitti siano collegati. La quarantatreenne è stata trovata all'interno della sua auto, una ...

Catania, due donne uccise a colpi di pistola: una trovata dentro la sua auto e un'altra freddata sul marciapie ilmessaggero.it

Riposto (Catania): due donne uccise a colpi di pistola. Cosa sappiamo QUOTIDIANO NAZIONALE

Catania, due donne uccise a colpi di pistola. Unica mano: è caccia all’uomo La Stampa

Catania, scontro frontale tra due auto: morti madre e figlio Corriere della Sera

Catania e Messina, due incidentistradali provocano quattro morti Corriere del Mezzogiorno

Omicidio a Riposto (Catania) dove una donna di 45 anni ... Le indagini, condotte dai carabinieri, sono in corso per accertare dinamiche e movente e se i due episodi siano collegati tra loro. Metti mi ...Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania per accertare se i due delitti siano collegati.