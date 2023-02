Catania | due donne uccise a colpi di pistola | una trovata dentro la sua auto e un' altra freddata sul marciapiede L' omicida si è suicidato

(Di sabato 11 febbraio 2023) Doppio femminicidio a. Una donna è stata uccisa e rinvenutala sua: i segni dierano evidenti. E un'donna, prima ferita gravemente in...

Luigi Izzo, barbiere ucciso a Castel Volturno. "Perché non è stato uno scambio di persona"Lo conferma ad AGI il procuratore di, Carmelo Zuccaro. I carabinieri hanno trovato il L' che si sarebbe ucciso con la stessa arma utilizzata per togliere la vita allevittime. Con una ...

Riposto (Catania): due donne uccise a colpi di pistola. Cosa sappiamo QUOTIDIANO NAZIONALE

Catania, due donne uccise a colpi di pistola: una trovata dentro la sua auto e un'altra freddata sul marciapie ilmessaggero.it

Riposto (Catania), due donne uccise: l'assassino si è suicidato | Le due vittime avevano una relazione extraconiugale TGCOM

Catania, scontro frontale tra due auto: morti madre e figlio Corriere della Sera

Catania e Messina, due incidentistradali provocano quattro morti Corriere del Mezzogiorno

RIPOSTO (CATANIA) – Avrebbe ucciso due donne togliendosi poi la vita con un’arma da fuoco vicino alla caserma dei carabinieri di Riposto. Si delineano i contorni del dramma andato in scena oggi nella ...Questa mattina a Riposto è stato trovato il corpo di una donna all'interno di un'auto. In seguito è stata trovata anche una donna ferita in strada che poi è morta ...