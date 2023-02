Caso Juventus | spuntano nuove intercettazioni

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il mondo, e del panorama calcistico in generale, è stato scombussolato dalplusvalenze che ha prima portato, nel novembre scorso, alle dimissioni dell’intero CdA bianconero e poi ai 15 punti di penalizzazioni in campionato alla. In attesa dei prossimi giudizi, sono emersi nella giornata di oggiraccolte dal Corriere della Sera.Juve (Getty Images)Di seguito, alcunedi Federico Cherubini dell’agosto 2021: Al manager dell’area finanza Stefano Bertola: “Dobbiamo essere sinceri Ste’, il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1.8 milioni, noi se compravamo un cane gli offrivamo 3 milioni di stipendio“. In passato abbiamo commesso troppi errori, tenevamo ...

