Caso Cospito trasferito all' ospedale San Paolo

(Di sabato 11 febbraio 2023) "Debilitato e determinato" questo ha dichiarato il medico che ha visitato stamattina Alfredol'anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Opera. "Usa il corpo come un'arma, per orientare le ...

Danneggiata una vetrina di una banca vedi anche, il medico: pesa 71 chili, a rischio edema cerebrale In viale Bligny a Milano, alcuni manifestanti del corteo anarchico a sostegno di ...- "Debilitato e determinato" questo ha dichiarato il medico che ha visitato stamattina Alfredol'anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Opera. "Usa il corpo come un'arma, per orientare ...

Caso Cospito, l’ipotesi della Procura: “Segreto amministativo sul documento del Dap” Il Fatto Quotidiano

Cospito, botta e risposta Sallusti-Cuperlo: "Deputati Pd hanno tenuto botta ai mafiosi". "Non può dire una cosa del genere" La7

Incendiaria disumanità Avvenire

Cospito, botta e risposta tra Bocchino e Cacciari: "Non è malato". "Barbarie! Ma vai!!!!" La7

I volantini, i patti internazionali e gli spari: una lunga odissea che ha portato un ex studente al carcere duro ...La discussa visita dei parlamentari Pd ad Alfredo Cospito non è piaciuta agli italiani. Nel giorni in cui il caso dell'anarchico pescarese condannato al 41-bis è letteralmente deflagrato, i nostri ...