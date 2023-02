Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi | chi è la figlia Maria | “A 53 anni me la sono meritata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nata a Genova, 62, all’anagrafeCarolina Fernanda, da adolescente vince il concorso di Miss Liguria e poi inizia a esibirsi nei locali notturni per farsi notare. Da lì arrivano i primi contatti e negliSettanta inizia così a lavorare nel cinema.Tra i suoi lavori più famosi rientrano molti varietà come Domenica In, Buona Domenica, Colpogrosso e Striscia la Notizia.si è sposata con il ballerino, conosciuto dietro le quinte di Drive In, da cui ha avuto unanel febbraio del 2013, di nome. E’ diventata mamma infatti all’età di 53dopo tante difficoltà....