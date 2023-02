Carlo III ha un calzino bucato | la scoperta nella visita in moschea

Piccolo scivolone per Re. Il figlio maggiore della regina Elisabetta II non è nuovo a gaffe. E anche questa volta non si è smentito., infatti, è stato immortalato con tanto di calzino bucato. È accaduto in occasione di una visita a una storica moschea, quella di Brick Lane , nell'est di Londra. Come previsto per chi entra ...Mentre i principi di Galles conquistano altri consensi in Cornovaglia, Rericeve a Buckingham Palace il leader ucraino Volodymyr Zelensky a cura di Vittoria Romagnuolo

Carlo III, l'incoronazione breve, intima e visibile: la cerimonia che irrita i conservatori ilmessaggero.it

Re Carlo III, un giornalista gli chiede se vuole riportare Harry in Inghilterra e lui risponde così Il Fatto Quotidiano

Re Carlo: i “royal stalker” minacciano la sua Incoronazione Io Donna

Tutti i gioielli dell'incoronazione di re Carlo III ilGiornale.it

Non è sfuggito agli attenti media britannici il dettaglio del calzino bucato che re Carlo III indossava durante la visita a una storica moschea di Brick Lane, nell'est di Londra. Il sovrano una volta ...Colpo di scena nella saga della Royal Family: le ultime indiscrezioni su Harry e sua moglie sono talmente clamorose da superare ogni fantasia ...