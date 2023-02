Carla Bruni a Sanremo con la tuta Versace | ' Ho digiunato due settimane per entrare nel vestito'

(Di sabato 11 febbraio 2023) 'Hodueperin quell'abito'. No, a dirlo non è la vostra amica in ansia per la serata dell'anno, ma, super top e cantautrice che ieri sera ha partecipato alla ...

'Ho digiunato due settimane per entrare in quell'abito'. No, a dirlo non è la vostra amica in ansia per la serata dell'anno, ma, super top e cantautrice che ieri sera ha partecipato alla serata duetti al Festival di Sanremo insieme ai favoritissimi Colapesce e Dimartino . Chiara Francini sparisce per un'ora e ...... 'È un patetico tentativo di collezionare punti alternativi' per il Fantasanremo; Colapesce e Dimartino conin 'Azzurro' di Vito Pallavicini e Paolo Conte; I Cugini di Campagna e Paolo ...

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Ad accompagnare Carla Bruni al festival di Sanremo c'era anche l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. L'indiscrezione, lanciata da Dagospia, viene confermata dalla Rai.