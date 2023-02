Canada | abbattuto oggetto non identificato che violava lo spazio aereo

... oggetto in volo non identificatosopra l'Alaska Intanto è ancora mistero fitto per ora sull'oggettovenerdì su ordine di Joe Biden in Alaska, vicino al confine con il, ...Secondo caso dopo quello in Alaska L'oggetto aereo non identificato sopra i cieli delè statodall'aviazione statunitense e canadese: lo ha reso noto il premier canadese Justin ...

Trudeau,abbattuto oggetto aereo non identificato in Canada - Ultima Ora Agenzia ANSA

Canada, abbattuto oggetto aereo non identificato la Repubblica

Nuovo avvistamento sospetto nei cieli nordamericani: il comando di difesa aerospaziale nordamericano (NOrad) ha reso noto che sta monitorando «un oggetto aereo ad alta quota» sul ...Lo ha dichiarato il primo ministro canadese Trudeau: "Un F-22 statunitense ha sparato con successo contro l'oggetto. Ho parlato con il presidente Biden questo pomeriggio. Le forze canadesi ora recuper ...