Calendario Serie A calcio oggi in tv | orari partite 11 febbraio | chi gioca | programma | streaming DAZN e Sky

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dopo l’anticipo di ieri che ha interessato il Milan prosegue la ventiduesima giornata del Campionato diA 2022-2023 di, sabato 11, si svolgeranno infatti altre tre, tutte per motivi differenti fondamentali in ottica classifica. Si comincerà infatti alle 15:00 con lo scontro salvezza tra Empoli e Spezia, disputa in cui i liguri andranno a caccia di punti pesanti per allontanarsi quanto più possibile dalla zona retrocessione. Alle 18:00 invece scenderà in campo la Roma di Josè Mourinho, motivata a proseguire il sogno Champions sfidando allo Stadio Via del Mare il Lecce, team che ha dato parecchio filo da torcere a tutte le big in questa stagione Tutta laA TIM è solo su: 7in esclusiva e 3 in ...