Calendario sci alpino oggi | Mondiali 2023 | orario discesa femminile | programma | tv | streaming | pettorali | italiane in gara

(Di sabato 11 febbraio 2023), sabato 11 febbraio, andrà in scena la, valida per idi sci. Sulla pista “Roc de Fer“, a partire dalle ore 11.00, le emozioni non mancheranno. Un pendio nel quale le atlete saranno messe a dura prova, dovendo leggere alla perfezione i tratti più tecnici, senza però rimanere troppo gli spigoli e con l’obiettivo di lasciar correre gli sci il più possibile. Un tracciato nel quale bisognerà trovare tanta velocità nella zona della “Bosse des Anglais” ed essere sempre a tempo nei cambi di luce nel tratto di “Le goulet“, prima di affrontare il muro finale del “Sommet du stade“. Sofia Ga in casa Italia è la punta di diamante. L’azzurra ha realizzato i migliori tempi nella prima e terza prova cronometrata, accrescendo il proprio ...