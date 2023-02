Calendario sci alpino oggi | Mondiali 2023 | orari 11 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali | quando parte Goggia

(Di sabato 11 febbraio 2023), sabato 11, andrà in scena la discesa femminile, valida per idi sci. Sulla pista “Roc de Fer“, a partire dalle ore 11.00, le emozioni non mancheranno. Un pendio nel quale le atlete saranno messe a dura prova, dovendo leggere alla perfezione i tratti più tecnici, senza però rimanere troppo gli spigoli e con l’obiettivo di lasciar correre gli sci il più possibile. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DEIDI SCIDALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.00 Un tracciato nel quale bisognerà trovare tanta velocità nella zona della “Bosse des Anglais” ed essere sempre a tempo nei cambi di luce nel tratto di “Le goulet“, prima di affrontare il muro finale del “Sommet du stade“. Sofia ...

Oggi sabato 11 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. I Mondiali di sci alpino propongono l'attesissima discesa libera femminile a Meribel (Francia): l'Italia vuole sognare in gran ...