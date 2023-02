Calendario MotoGP | Test Sepang 2023 | orari 12 febbraio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Domani, domenica 12, andrà in scena la terza giornata deiufficiali riservati allasulla pista di. Ultime otto ore di collaudi per piloti e team della classe regina quando manca un mese e mezzo al via del Motomondiale, con il Gran Premio inaugurale ina Portimao (in Portogallo) nel weekend del 24-26 marzo. Sul tracciato malese gli osservati speciali in chiave azzurra sono il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, promosso nel team ufficiale della Ducati insieme a Pecco dopo un 2022 da grande protagonista nel team Gresini. La casa di Borgo Panigale vuole ribadire la superiorità tecnica della Desmosedici anche con altri centauri competitivi come Marco Bezzecchi, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin e ...