Calciomercato Lazio | c’è l’accordo | Tare chiude per il vice-Immobile

accordo per ilsarebbe pronto are per l'acquisto di un attaccante Il Messaggero svela oggi un'indiscrezione di mercato. Igli, DS della, avrebbe trovato un accordo con il Friburgo per Roland Sallai, centravanti ungherese di 25 anni già accostato al club capitolino a gennaio. C'è di più: il dirigente della, si dice, aveva chiuso la trattativa già nella finestra invernale ma l'indice di liquidità e la decisione di Lotito di non sbloccare la situazione personalmente hanno di fatto rimandato la trattativa. La cifra stanziata per i prossimi mesi sarà di 15 milioni.