Calciomercato Inter | c’è un forte timore per un rinnovo

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’sta analizzando diverse situazioni importanti per quanto concerne il. Con Alessandro Bastoni, il cui contratto scade nel...

... sabato 11 febbraio 2023La rassegna stampa di.it vi offre i titoli principali sulle ... Di spalla, notizie di mercato: 'L'sfreccia', con Mazraoui erede designato di Dumfries destinato ...déjà vù E il prezzo di Dumfries è già stato fatto da tempo, visto il forte interesse di tanti club stranieri: l'valuta l'olandese non meno di 50 milioni e - come già successo in passato con ...

Milan-Inter-Lipsia: triangolo di mercato per un giovane inglese Calciomercato.com

Mancano 31 milioni, doppio addio: la missione dell’Inter CalcioMercato.it

L'Inter ha scelto: il dopo Dumfries è il marocchino Mazraoui del Bayern La Gazzetta dello Sport

L’Inter ha scelto: è Mazraoui l’erede di Dumfries. E l’assist decisivo può arrivare da Hakimi fcinter1908

La doppia missione di Dumfries: titolarità e mercato, l’Inter fissa il prezzo fcinter1908

L’Inter si prepara a blindare Hakan Calhanoglu. Rinnovo di contratto in vista per il turco, arrivato a parametro zero dal Milan. I dettagli li svela La Gazzetta dello Sport: “A breve arriverà anche il ...L’ annuale rapporto Uefa sullo stato del calcio europeo fornisce informazioni estremamente ... esposizione complessiva tre club detengono una quota pressoché totalitaria: Inter 390 milioni, Juventus ...