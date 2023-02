Calciomercato com – Milan | una boccata d’aria fresca Aspettando Leao e De Ketelaere | Primapagina

(Di sabato 11 febbraio 2023) 2023-02-11 00:25:00 Fermi tutti! La notizia è la vittoria, la novità è il risultato: 1-0, come mai in questa stagione. Punteggio che fotografa un successo stretto, sofferto ma importante, anche perché dopo 3 mesi (9 partite) iltorna a chiudere una partita senza gol al passivo. Firma Giroud, e chi sennò? Primo tempo di paura e paure, merito del Toro, che già due volte quest’anno aveva vinto contro il. Contratto, timoroso e confuso, con la difesa a 3 e atteggiamento solo teoricamente differente rispetto al derby. La verità è che il Toro spingeva e ilsoffriva. E un’altra volta, Tatarusanu è stato importante. Secondo tempo in progressione, le prime occasioni e finalmente il gol, e che gol, prima di sbagliare almeno altre 2 volte il colpo del 2-0. Essenziale, senza fronzoli. Il bel gioco, può aspettare. Stavolta ...

Commenta per primo Wilfried Stephane Singo , esterno del Torino , ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Milan: 'E' mancato qualcosa, sapevamo che sarebbe stata molto difficile. E' sempre ...Commenta per primo Malick Thiaw , titolare in Milan - Torino , parla a Dazn al termine dell'incontro: 'Non arriviamo da una situazione facile, l'importante era vincere e sbloccarsi, siamo felici del ...

Juve su Frattesi: la verità sull'interesse e la sfida a Inter, Milan e Roma Calciomercato.com

Pioli: 'Spero Ibra sia ancora un grande giocatore. Non ho tempo di ... Calciomercato.com

Milan-Torino | Buongiorno al 45 | “Buon primo tempo | ci è mancato ... Zazoom Blog

Milan, in arrivo due firme importanti dal mercato: cifre e dettagli Calciomercato.com

Ansia Zaccheroni: in rianimazione dopo una caduta in casa ... Calciomercato.com

Angelo Di Livio analizza il momento della Juve a TuttoJuve.com: "Penso che degli errori siano stati fatti, perché se non lo diciamo significa che non siamo abbastanza lucidi nell'analizzare questa ...A 24 ore dalla serata finale del Festival di Sanremo 2023, la serata duetti e cover è stata archiviata. Le esibizioni sono state votate dalla Giuria demoscopica (33%), dalla Giuria della sala stampa ( ...