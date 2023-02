Calcio | Sottil ' Udinese ha qualità e forza per battere Sassuolo'

Recuperato Pereyra,spera di ritrovare presto il miglior Masina ("Oggi sta in una buona condizione fisica e può solo migliorare") e punta forte su Thauvin: "Sta crescendo. Non è arrivato qui ...L'Udinese in casa è una certezza: la squadra diha infatti siglato sempre almeno una rete fatta eccezione per il pareggio contro la Salernitana (0 - 0) che risale allo scorso agosto. Il ...

Calcio: Udinese; Sottil, niente alibi per le assenze Agenzia ANSA

Udinese-Sassuolo: la conferenza di Sottil Fantacalcio ®

Udinese all'esame Torino, Sottil: "Calcio verticale e pratico, granata allenati bene da Juric" TUTTO mercato WEB

Calcio: Udinese; Sottil, domani faremo grande partita Agenzia ANSA

Calcio: Udinese. Arslan 'Thauvin forte, Sottil ha grande idea di gioco' Tiscali

Ma abbiamo le qualità e la forza per metterlo in difficoltà". Andrea Sottil si aspetta domani alla Dacia Arena un'Udinese all'altezza della situazione contro un avversario che "è allenato molto bene ...Sottil si augura di invertire la tendenza alla Dacia Arena ... I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche ...