Calcio | Pioli | piccolo passo avanti però serviva

(Di sabato 11 febbraio 2023) "Mi aspettavo una partita difficile, contro un avversario che non ti fa giocare. Il gol ci ha sbloccato dal punto di vista mentale. E' uninche". Così Stefano...

MILANO - Il nuovo campionato del Milan (dixit) è cominciato con la prima vittoria dopo 7 partite di scempio tra serie A, Coppa Italia ...Venerdì 17/2 Sabato 18/2 Domenica 19/2 Lunedì 20/2- ...Il Toro non ci sta e risponde immediatamente con un mancino velenoso di Sanabria , ma al 62' la squadra diva avanti: Theo propone al centro un bel cross, Giroud stacca di testa e gira in rete ...

La fine di una situazione quasi straziante per gli uomini di Pioli che sono riusciti a ritrovare i 3 punti contro la compagine di Juric. Dal canto suo il Torino ha perso una grande occasione per ...Stavolta Pioli se la ride. Scarica la rabbia dopo il gol di Giroud e abbraccia i suoi ragazzi a fine partita, uno a uno, come ai tempi d'oro. "Successo fondamentale", ammette. Soprattutto perché ...