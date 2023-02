“Cadaveri nell’umido per il compostaggio” | la legge del partito di Macron che indigna i francesi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Le spoglie del defunto da buttareper il: come fossero gli avanzi della cena. È l’ultima deriva dell’ambientalismo del terzo millennio: un’aberrazione che in Francia potrebbe diventareper volontà deldi. La vicepresidente del parlamento francese, esponente di spicco del MoDem (Movimento Democratico) Élodie Jacquier-Laforge ha infatti presentato un disegno diper sperimentare i “funerali green”. Un metodo vietato in Francia e controverso. Una proposta che la parlamentareista Jacquier-Laforge ha annunciato con grande entusiasmo su Twitter, scatenando una lunga serie di reazionite. La maggior parte inizia invitando la vicepresidente a partire dalle spoglie dei suoi cari. La ...