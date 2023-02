Cadavere ritrovato in un canalone | indagato un carabiniere | ' I colpi esplosi dalla sua pistola'

(Di sabato 11 febbraio 2023) Una telefonata anonima, la corsa nei boschi di Castelveccana ( Varese ) e la scoperta del corpo di un uomo. Il, al momento non ancora indentificato, appartiene apparentemente a un giovane ...

'Mi ha violentata all'improvviso mentre mi massaggiava', il racconto choc della giovane influencerdi un uomonelle acque del porto Cosa è successo Nella tarda serata di ieri, ...di un uomonelle acque del porto Ravveduti in carcere Dopo il grave ferimento, i due hanno preso 200 euro dal portafoglio del padre e sono fuggiti via, per poi essere fermati dai ...

Varese, carabiniere spara durante blitz antidroga, poco dopo viene ritrovato un cadavere: militare indagato… Il Fatto Quotidiano

Rimini, cadavere di un uomo trovato nel porto canale il Resto del Carlino

Ritrovato il corpo di un corriere fatto a pezzi per recuperare la droga alla Spezia: quattro arresti RaiNews

Ritrovato cadavere di una donna nelle campagne di Santeramo: corpo carbonizzato, indagini in corso BariToday

Cadavere ritrovato in un canalone: ucciso a colpi di pistola, a sparare è stato un carabiniere leggo.it

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola e il cadavere è stato trovato in un canalone a Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese. Lo ha reso noto la Procura di Varese. A… Leggi ...Per l'omicidio è attualmente indagato un carabiniere. «Mi ha violentata all'improvviso mentre mi massaggiava», il racconto choc della giovane influencer Cadavere di un uomo ritrovato nelle acque del ...