Cadavere di una donna trovato in auto | ' Le hanno sparato alla testa' Choc sul lungomare

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il corpo di unadi 45 anni è statoall'interno della suaa Riposto , nel catanese. L'identità della, della quale il quotidiano La Stampa ha diffuso le iniziali, M. M., non è ...

Il corpo didonna di 45 anni è stato trovato all'interno della sua auto a Riposto , nel catanese. L'identità ... Di lei, 43 anni, si sa che poco prima di essere ritrovatanella Suzuki sul ...Ildidonna, uccisa a colpi di pistola, è stato trovato stamattina verso le 9 a Riposto, in provincia di Catania. Il corpo privo di vita si trovava all'interno di un'auto,Suzuki Ignis, ...

Bari, cadavere semicarbonizzato di una donna trovato in un'auto ... Fanpage.it

Trovato cadavere carbonizzato di una donna nel Barese Agenzia ANSA

Santeramo in Colle, cadavere di una donna di 50 anni trovato carbonizzato in macchina: si indaga. I familiari chiedono rispetto per la privacy La Gazzetta del Mezzogiorno

Cadavere fatto a pezzi per recuperare droga, 4 misure, ma il 'boss' è ... Agenzia ANSA

La Spezia, cadavere fatto a pezzi per recuperare cocaina: 4 arresti ... Tag24

Il cadavere è stato poi trovato il 13 novembre. Alcuni giorni prima, l'uomo era stato arrestato dai carabinieri che lo avevano sorpreso mentre stava buttando alcuni vestiti sporchi di sangue nella ...Il corpo di una donna di 45 anni è stato trovato all'interno della ... Di lei, 43 anni, si sa che poco prima di essere ritrovata cadavere nella Suzuki sul lungomare Pantano, aveva fatto rifornimento ...