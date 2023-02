Burt Bacharach | le sue migliori canzoni | da Walk On By a The Look of Love

(Di sabato 11 febbraio 2023) Fra i massimi compositori nella storia della musica pop,ha firmato decine dimemorabili: ripercorriamo i più grandi classici della sua carriera. È impossibile sintetizzare in poche righe - o in una manciata di note - l'importanza rivestita danon soltanto nel panorama della musica leggera, ma per l'intera cultura popolare del ventesimo secolo. Le melodie realizzate dal compositore americano nell'arco di una carriera ultradecennale non solo hanno scandito l'immaginario di diverso generazioni, ma hanno esercitato un gigantesco impatto su una quantità incalcolabile di artisti, definendo il modello del cosiddettosound. Scomparso l'8 febbraio all'età di novantaquattro anni,ha lasciato dietro ...

... le immagini del film di James Cameron LE LORO IMMAGINI Coma_Cose, coppia in musica e nella vita LA CARRIERA, uno dei compositori più grandi del XX secolo DISCO FISICO Francesco ...È mortouno dei più grandi compositori del XX secolo. SPORT Campionato, quarta sconfitta consecutiva per il Milan che perde per 1 a 0 il derby milanese; il Napoli continua a vincere e ...

È morto il pianista e compositore Burt Bacharach Il Post

Addio a Burt Bacharach, il re dell'easy listening Agenzia ANSA

Burt Bacharach è stato anche rock: 10 canzoni che lo dimostrano Rolling Stone Italia

Addio Burt Bacharach, maestro artigiano | il manifesto Il Manifesto

I coriandoli di Burt Bacharach La Stampa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Burtonius Bacharach, quattuor et nonaginta annos natus, in domo sua, quae Angelopoli est, die Mercurii naturae debitum placide reddidit. Qui vivus summam laudem gloriamque sibi vero comparaverat, prae ...