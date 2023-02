Buon compleanno Skriniar | il difensore compie gli anni | gli auguri dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Milanspegne oggi 28 candeline. Per ilslovacco, pilastro della difesa nerazzurra, sarà l’ultimo anno con l’Inter. Da giugno sarà del PSG TANTI. Oggi ilslovacco28. All’Inter dal 2017,in questa stagione ha collezionato 28 presenze tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. L’ex capitano ha vissuto delle ultime settimane turbolenti con la possibilità di lasciare la squadra a gennaio. Ipotesi sventata, andrà al PSG in estate. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...