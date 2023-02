Bundesliga 2022 2023 | l’Union Berlino vince ancora | battuto 2-1 il Lipsia

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023)ora. La squadra di Fischer ha2-1 ilalla Red Bull Arena nella 20esima giornata della, conquistando tre punti importanti per rimanere attaccati al Bayern, primo con un solo punto di vantaggio. Ad aprire il match è stato Henrichs al 24? per il momentaneo vantaggio dei padroni di casa, ma nel secondo temporibalta il risultato con Haberer al 61? e Knoche al 72?. A dieci minuti dalla fine del match Pulsen vede annullarsi il 2-2 per fuorigioco. Per i ragazzi di Fischer di tratta della quinta vittoria consecutiva in campionato. SportFace.