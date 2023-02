Brozovic | fascia e titolarità in Sampdoria-Inter! Ballottaggio in difesa ? CdS

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’Inter si prepara alla trasferta di Genova contro la. Marcelodovrebbe ritornare dal primo minuto con tanto dida capitano sul braccio TITOLARE E CAPITANO ? Meno due giorni a-Inter, gara in programma lunedì sera alle 20.45. I nerazzurri, che in questo weekend si alleneranno guardando giocare le altre, sono reduci dalla vittoria nel Derby e dalla qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Serve dare continuità a questo trend. Simone Inzaghi dovrebbe rimandare in campo dal primo minuto Marcelo. Il regista croato non gioca titolare con la maglia dell’Inter addirittura dal 18 settembre contro l’Udinese. A Marassi lo farà con tanto dida capitano sul braccio., invece, incon al ...

... Lukaku e, ma siamo andati avanti lo stesso. E non dimentichiamo che martedi' abbiamo ... Si merita ladi capitano per come lavora quotidianamente, ma e' riduttivo parlare di lui. E' ...... Lukaku e, ma siamo andati avanti lo stesso. E non dimentichiamo che martedì abbiamo avuto ... Si merita ladi capitano per come lavora quotidianamente, ma è riduttivo parlare di lui. È ...

Inzaghi è quindi pronto a riproporre la coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez. Per fortuna dei nerazzurri Lautaro Martinez ha trovato in Edin Dzeko un compagno ideale, con la loro intesa che è ...Tempi duri per …la fascia da capitano dell’Inter, costretta ad un via vai che accenna a non finire. Prima Handanovic, poi Skriniar l’anno persa per panchinamento o “scelte di vita” diverse. Lautaro l ...