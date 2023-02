Brescia | striscione dei tifosi contro Cellino | “Basta umiliazioni | fuori dai co*****i”

(Di sabato 11 febbraio 2023) In occasione della sfida di Serie B trae Modena, i sostenitori della squadra di casa hanno affisso unonelle vicinanze dello stadio Rigamonti. Senza troppi giri di parole, idelle Rondinelle hanno criticato il presidente Massimo, chiedendogli di farsi da parte. “Adessodai c******i!” recita lo. Ilha perso le ultime quattro partite giocate e non trova i tre punti addirittura dallo scorso novembre. Inutile sottolineare che la situazione di classifica ora inizia a preoccupare l’ambiente. SportFace.

Una trentina di tifosi del gruppo1911 ha manifestato contro la società e a sostegno della squadra. "Cellino game over" recita lodi polemica con il patron delle rondinelle esposto ...Il carabiniere Christianè accusato di omicidio volontario aggravato, un reato ostativo a ... Hanno esposto qualche foto del ragazzo e uno. Una protesta composta, resa ancora più ...

Brescia striscione della Curva Nord: "Adesso basta umiliazioni. Cellino fuori dai c******i!" TUTTO mercato WEB

CONTESTAZIONE DEI “1911” SOTTO LA SEDE DEL BRESCIA ... Bresciaingol

Il Brescia e l’incendio da spegnere: striscioni contro Cellino e squadra, confronto tra Bisoli e società Corriere

Brescia, il ritorno di Clotet: aria pesante attorno alla squadra e alla ... Giornale di Brescia

Assalto ai Fedayn Roma, l'ipotesi della spia. Caccia al basista della Stella Rossa RomaToday

Striscioni e petardi in via Ferramola sotto al sede del Brescia Calcio, in città. Una trentina di tifosi del gruppo Brescia 1911 ha manifestato contro la società e a sostegno della squadra. «Cellino ...NOTIZIE - Striscione a Frosinone per i due tifosi vittime di malori ... ha invece già diretto il Sudtirol in occasione della prima giornata di campionato, a Brescia, partita terminata 2-0 per il ...