Brescia-Modena | le formazioni ufficiali | ci sono Papetti e Listowki | Diaw dal 1'

La 24esima giornata di Serie B 2022/23 vedrà affrontarsi ile il. I padroni di casa andranno alla ricerca dei tre punti, dopo la dura sconfitta subita a Perugia nello scorso turno di campionato. Anche ilè alla ricerca del riscatto, dopo ...I gialli tornano in campo al Rigamonti dicontro i padroni di casa per una classica di serie B;sono infatti tra le squadre con le maggiori partecipazioni al campionato ...

Brescia - Modena Serie B 2022 la Repubblica

LIVE Brescia-Modena, 24ª giornata Serie B: segui la diretta del match Mediagol.it

Brescia-Modena: le formazioni ufficiali Modena Calcio

Brescia-Modena: i convocati di Mister Possanzini Brescia Calcio

La 24esima giornata di Serie B 2022/23 vedrà affrontarsi il Brescia e il Modena. I padroni di casa andranno alla ricerca dei tre punti, dopo la dura sconfitta subita a Perugia nello scorso turno di ...Sabato 11 febbraio va in campo Brescia-Modena, incontro valido per la Serie B 2022-23. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta radio ...