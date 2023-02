Brendan Fraser ricorda la “spaventosa” scena di nudo con Matt Damon in Scuola d’onore

(Di sabato 11 febbraio 2023) Al The Howard Stern Show, la star di The Whalehato quanto fosse “spaventoso” essere nudi consul set di, dato che si trattava del suo primo film. “Quando sei un attore e sei agli inizi, sei ambizioso e sei pronto a fare praticamente tutto. Ti dicono di saltare, tu dici quanto in alto?“.ha raccontato l’esperienza degli inizi della sua carriera. Anche se ladel combattimento può essere stata scomoda, i suoi compagni di cast lo hanno aiutato a superarla. “Chris O’Donnell ha cacciato il fotografo del set che si era nascosto in uno dei bagni”, ha raccontato. “Sì, Peter, puoi andare, grazie. Non c’è bisogno che tu stia lì, vero?“. La famigerata lotta sotto la doccia nel ...

dice che sarebbe per lui divertente riunirsi con Michelle Yeoh per La Mummia 4 .è diventato una star dei film d'azione con il suo ruolo nel film di successo del 1999 La Mummia . ...che è tornato alla ribalta di recente avrebbe dovuto recitare nel film Batgirl , cancellato dalla WARNER BROS DISCOVERY, in cui interpretava il cattivo, Firefly. In un'intervista a The ...

Brendan Fraser dice che sarebbe per lui divertente riunirsi con Michelle Yeoh per La Mummia 4. Fraser è diventato una star dei ...L'attore di The Whale ha dichiarato che sarebbe divertente potersi riunire con Michelle Yeoh nel quarto film del franchise La Mummia. Con l'attrice, infatti, ha già recitato nel terzo film La tomba de ...