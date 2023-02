Bordon | «Con Heriberto non si viveva bene | ci controllava in maniera ossessiva»

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nel suo special settimanale Sport Week, la Gazzetta dello sport ha intervistato Ivano, portiere ed ex bandiera di Inter e Samp. L’ex calciatore h parlato dei suoi anni d’oro e dei ducessi che sono arrivati con l’Inter e anche dei mister Il paraguaiano. Un allenatore molto discusso. Che tipo era? “Particolare, diciamo così. Maniaco delle diete,inla vita dei giocatori. Ci chiamava a casa alla sera, voleva sapere dove eravamo, cosa facevamo. Io dividevo l’appartamento con Mauro Bellugi.telefonava e chiedeva: ‘Tutto? Siete in casa? Me passi por favor el Mauro’. Io dicevo: ‘Mister, Mauro è andato giù a buttare la spazzatura’. Non era vero, Bellugi era in giro per gli affari suoi. E ...

In presa alta. Sempre in uscita, da una vita. Sicuro, elegante, educato,lui in porta diventava tutto più facile. O meno difficile. Ivanoè del 1951, va per i 72, ma è sempre in movimento. "Adesso esco per presentare il mio libro, mi chiamano nei piccoli paesi e ...

Un sondaggio dei tifosi interisti di tutto il mondo ha inserito Bordon nella Hall of Fame dei migliori di sempre ... Solo due squadre e un debutto da predestinato. Nel derby con il Milan. "Beh, ...In presa alta. Sempre in uscita, da una vita. Sicuro, elegante, educato, con lui in porta diventava tutto più facile. O meno difficile. Ivano Bordon è del 1951, va per i 72, ma è sempre in movimento.