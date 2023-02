Bonus prima casa Ecco a chi spetta veramente

Leggi su formatonews

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si parla tanto delle agevolazioni per l’acquisto dellama solamente sotto una certa età. Queste agevolazioni sono state prorogate per tutto il 2023 dalla Legge di Bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini guida alle agevolazioni per i giovani under 36. Ovviamente ci sono dei requisiti per avere accesso alle agevolazioni. A chino queste agevolazioni?no a coloro che acquistano la “” nel periodo che intercorre tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato.da 150 €: fai in fretta. Stanno per terminare- FormatoColoro che hanno un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro. Cosa è necessario avere? Avere o stabilire ...