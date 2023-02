(Di sabato 11 febbraio 2023) Il problema deiin Italia, come quello dei mancati rinnovi contrattuali, non dipende dall'. Semmai dipende da "un mondo di" su cui non si vuole intervenire ...

Il problema deisalari in Italia, come quello dei mancati rinnovi contrattuali, non dipende dall'industria. ... Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlodurante un dibattito in ...... quello con i falchi liberisti del Nord Europa, dalla Danimarca ai Paesi. Proprio gli ...netto la proposta europea sugli aiuti di Stato è il presidente della Confindustria italiana Carlo: ...

Bonomi: bassi salari non colpa di industria ma di finte cooperative Agenzia askanews

Aiuti di Stato Ue, si tratta. Ma Bonomi non li vuole: «Dai fondi 40 miliardi» ilmattino.it

Visco "ottimista sull’economia", Bonomi “non vedo recessione nel ... Fortune Italia

Come sarà difficile capire e governare “le quattro Lombardie” Il Foglio

Visco: Conti pubblici sotto controllo. Bonomi: Inflazione in calo nel 2023 Affaritaliani.it

Roma, 11 feb. (askanews) - Il problema dei bassi salari in Italia, come quello dei mancati rinnovi contrattuali, non dipende dall'industria.Bonomi, direttore del centro studi Aaster ... Infine la quarta Lombardia è la Bassa padana, da sempre territorio di un’agricoltura forte ma che ha vissuto due grandi trasformazioni. Qui dominano ...