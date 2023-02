Bologna | prima dell’Inter non solo notizie negative | Thiago Motta recupera pezzi

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ila due giorni dalla sfida con il Monza ha perso un elemento importante in attacco, vale a dire Joshua Zirkzee per infortunio rischiando di saltare anche la sfida del 26 febbraio con l’Inter (vedi QUI). Ma nonper la squadra allenata da, che intanto. RECUPERI IMPORTANTI – “A due giorni dalla sfida con il Monza i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con partitella a tema a campo ridotto. Marko Arnautovic è rientrato in gruppo e si è allenato con i compagni”. A differenza dell’attaccante olandese che contro l’Inter molto probabilmente non ci sarà, l’attaccante austriaco invece stando e si candida per una maglia da titolare nondopodomani. Fonte: ...