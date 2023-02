Bms | Regina Vasiliou alla guida dell' azienda in Italia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - L'americana Bristol Myers Squibb annuncia la nomina dia Vice President, General Managerin- spiega il gruppo in una nota - è entrata in Bmsnel 2020...

La manager: "Sono entusiasta per questa nomina, orgogliosa di guidare l'organizzazione di BMS in Italia, attraverso le sfide di innovazione e ...