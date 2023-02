(Di sabato 11 febbraio 2023) Unper l’omicidio di unil cui cadavere è stato trovato, ieri sera, in un dirupo neidi Castelveccana, in provincia di. Il militare, un sottufficiale, secondo la ricostruzione della Procura diha sparato ieri pomeriggio durante un’operazione antidroga ritenendosi di fronte a persone armate. La vittima, non ancora identificata, è undi 30-40 anni, probabilmente di origini nordafricane LEGGI ANCHE Corriere della droga fatto a pezzi a La Spezia per recuperare gli ovuli di cocaina: 4 pusher stranieri in manette Como, scoperto un capannone con tremila piante di marijuana. In manette due albanesi (video) Come ha ricostruito in una nota la Procura di, ieri notte è arrivata una telefonata ...

...Immediato il collegamento con ilantidroga del pomeriggio: il militare che ha sparato è indagato per omicidio e sospeso dal servizio. Intanto si indaga, per capire cosa realmente è accaduto...Amore : in coppia, non cercate il pelo nell'uovo e non interpretate le cose a modo vostro! Soli: in qualsiasi circostanza evitate di esprimere giudiziconfronti della persona che vi attrae. Non ...

Varese, carabiniere spara durante blitz antidroga, poco dopo viene ritrovato un cadavere: militare indagato… Il Fatto Quotidiano

Blitz nei boschi dello spaccio a Varese: nella sparatoria muore un uomo, indagato un carabiniere Secolo d'Italia

Nel blitz antidroga un sottufficiale dell'Arma spara: è indagato per ... varesenews.it

Isernia, blitz antidroga nel centro storico: nei guai due persone isnews.it

Traffico di droga nel Catanzarese, blitz dei carabinieri: 11 misure ... Calabria 7

Il blitz con i cani antidroga I controlli sono scattati verso le ore 17 in via Zenson e si sono conclusi in serata dopo aver impiegato 10 agenti in 4 pattuglie oltre all’Unità cinofila per verificare ...Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola e il cadavere è stato trovato in un canalone a Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese. Lo ha reso noto la Procura di Varese. A… Leggi ...