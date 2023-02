Blanco o son desto? Le omelie della Ferragni e quelle di Fedez Le parole della settimana

diventato grande e ho imparato come si fa. A cinquant'anni ho imparato come si fa, a vent'anni non avrei fatto la stessa cosa". Una frecciatina a, senza dubbio, ma che il pubblico ha ...che picchia le rose in una metafora anarcoinsurrezionalista, tutto il potere al popolo dell'...caso che qui tutti non sembrano più quelli che erano A parte quelli di poltrone e sofà che...

Blanco vergogna Italia Informa

L’Isola delle Rose di Blanco: testo, significato e video Skuola.net

Blanco chiede scusa a Sanremo: “Mi sono rotto la faccia e piango” All Music Italia

Grignani come Blanco, ma resta calmo: i social lo incoronano. Ma c ... Dire

Sanremo 2023, Grignani ferma l'esibizione e sbeffeggia Blanco: 'Ho imparato come si fa' Blasting News Italia

Blanco spaccatutto ha dato davvero di matto o, come suggeriscono in molti, è stata tutta una montatura Non lo sapremo mai. Dopo la gustosissima rissa in diretta tivù tra Bugo e Morgan, non ci ...Il Risorgimento di Sanremo, Blanco o son desto Le omelie della Ferragni... e quelle del principe consorte Fedez, l'Italia è un paese razzista Angelo tieni duro ...