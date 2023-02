“Blanco non deve partecipare a Domenica In” | Rai e Mara Venier diffidate

Un minuto e rotti di follia che Amadeus, per la prima volta nella vita,è riuscito ad arginare, lasciando chedistruggesse mezzo palco. 'Purtroppomi sentivo in cuffia emi sentivo ......"voglio fare il diplomatico, giuro, ma gli artisti sono quasi sempre disponibili, attenti alle indicazioni, si lasciano guidare. È il loro entourage a volte che è ansiogeno". Il caso. "...

Sanremo 2023, «Blanco non deve partecipare a Domenica In», la Rai diffidata: ecco cosa è successo ilmessaggero.it

Adinolfi sbaglia: il problema di Blanco sono i tatuaggi, non la droga Il Foglio

Rai e Mara Venier diffidate: "Blanco non deve partecipare a Domenica In" Today.it

Sanremo, Grignani come Blanco: non si sente in cuffia e interrompe il brano, ma la reazione è diversa Repubblica TV

Effettivamente ci sono altri aspetti che dobbiamo valutare in queste ore, se non altro perché parliamo di uno dei concorrenti più discussi tra coloro che partecipano alla nota rassegna canora.Scrive il quotidiano: “Blanco non ha interrotto la band perché era un’esecuzione half playback: cioè lui stava cantando davvero mentre i musicisti facevano finta, e il trucco non andava svelato.