Bilanci record per le banche a spese nostre. Salgono le rate di mutui e prestiti ma gli interessi versati ai correntisti restano a zero

(Di sabato 11 febbraio 2023) Troppo facile fare i soldi così. Senza nulla togliere a manager strapagati, per leinanellare utili danon sembra essere stata operazione particolarmente complicata. Gliincassati su, quelli pagati ai depositantiuguali (ossia non esistono) o addirittura scendono. E così per gli azionisti e per i dirigenti baciati dai bonus è festa grande. Unicredit ha chiuso il 2022 con il miglior risultato da oltre un decennio e annunciato la distribuzione ai soci di oltre 5 miliardi di euro. L’altro big italiano Intesa Sanpaolo parla del “miglior anno della nostra storia” dopo aver incamerato utili per 5,5 miliardi. Sono tre le voci che portano ricavi nelle casse delle: commissioni, trading e ...

...che passano i dirigenti a spiegare quanto sono bravi e quanto stanno battendosu(e a ... in giro escono un po' di classifiche e die quindi per un attimo ho la sensazione di ......conseguenze speculative prodotte dal conflitto in Ucraina che ha colpito pesantemente i... il sindaco Balestrieri presenta la nuova squadra Chi segue Sanremo Ascolti daper il quarto ...

Bilanci record per le banche a spese nostre. Salgono le rate di mutui e prestiti ma gli interessi versati ai… Il Fatto Quotidiano

"Bilanci in attivo e profitti record, ma licenziano 28 dipendenti" IL GIORNO

illimity fa record di utile nel trimestre ma cade sulla guidance. Akros: è il 30% sotto il piano industriale Milano Finanza

Mediobanca, record per il bilancio: Nagel supera gli obiettivi del piano Affaritaliani.it

Ferrari, oltre ai bilanci è record anche il premio ai dipendenti: 12.600 euro lordi ModenaToday

Troppo facile fare i soldi così. Senza nulla togliere a manager strapagati, per le banche inanellare utili da record non sembra essere stata operazione particolarmente complicata. Gli interessi incass ...Speranze e attese del settore che più ha sofferto la crisi economica causata dalla pandemia. Santanché: c’è voglia d’Italia nel mondo, sfruttiamola. Resta il caso dei lavoratori che non si trovano.Dom ...