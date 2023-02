Biathlon | startlist inseguimento maschile Mondiali 2023 | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) La pursuit 12.5 kmdeidisi disputerà ad Oberhof, in Germania, domani, domenica 12 febbraio, alle ore 15.30: si sono qualificati per lai primi 60 classificati della sprint di oggi e l’Italia sarà rappresentata da quattro azzurri. Gliad aver superato il taglio odierno sono Tommaso Giacomel (partirà 17° a 1’49”), Lukas Hofer (28° a 2’05”), Patrick Braunhofer (50° a 2’44”) ed Elia Zeni (53° a 2’47”). Non si è qualificato per la pursuit invece Didier Bionaz, 66° oggi. La diretta tv della pursuit 12.5 kmsarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di RaiPlay, eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale della ...