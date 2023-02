Biathlon | startlist inseguimento femminile Mondiali 2023 | programma | orari | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Domani, domenica 12 febbraio, proseguiranno ad Oberhof, in Germania, idi: inla pursuit 10 kmalle ore 13.25, che vedrà al via le migliori 60 atlete della sprint. L’Italia sarà rappresentata da 5 azzurre. Leprotagoniste saranno Lisa Vittozzi (partirà quinta a 46?), Dorothea Wierer (19ma a 1’25”), Hannah Auchentaller (33ma a 1’46”), Rebecca Passler (34ma a 1’49”) e Samuela Comola (46ma a 2’21”). Le gare deinon sono valide per la Coppa del Mondo. La diretta tv della pursuit 10 kmsarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di RaiPlay, eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale della ...