Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 | Johannes Boe vince la sprint maschile | dominio Norvegia

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) I risultati e la classifica delladeidi, in corso sulle nevi tedesche di. La vittoria è andata ancora una volta aThingnes Boe, dominatore della stagione e ancora imbattuto nell’anno solare. Nonostante un errore a terra, il leader della classifica di Coppa del Mondo ha dettato legge con un poligono in piedi rapidissimo e un ultimo giro inarrivabile per tutti gli avversari. La gara è stata dominata dalla, che ha monopolizzato il podio e non solo: medaglia d’argento per Tarjei Boe, fratello di, mentre il bronzo è andato a Sturla Holm Laegreid che a sua volta colleziona l’ottavo podio consecutivo in una. RIVIVI IL LIVE SU ...