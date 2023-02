Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 Johannes Bø ‘condannato’ a vincere la sprint maschile Che smacco sarebbe perdere il monopolio nella gara iridata?

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il terzo dei dodici atti deididiè rappresentato dalla. La competizione prenderà il via alle ore 14.30 di sabato 11 febbraio e assegnerà il proprio XXXVII titolo iridato. Questa prova si avvicina al mezzo secolo di vita, essendo stata aggiunta al programma della manifestazione nel 1974 come primo format alternativo rispetto all’originale individuale. Sono ventiquattro i biathleti capaci di laurearsi campioni del mondo della. Il norvegese Ole Einar Bjørndalen è stato in grado di issarsi a quota 4 medaglie d’oro (2003, 2005, 2007, 2009), ma non detiene il primato di affermazioni consecutive. Questo è condiviso dai tedeschi Frank Ullrich e Mark Kirchner, riusciti a firmare una sequenza di 3 vittorie. Il primo si è ...