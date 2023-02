Biathlon | Johannes Boe è oro nella sprint mondiale a Oberhof Norvegesi mostruosi | 17° Giacomel

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nell’album dei ricordi è finita lamaschile di questi Mondiali 2023 di. La LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig a(Germania) è stato teatro della prove dei due poligoni: un format molto particolare in cui ogni minimo dettaglio deve essere eseguito alla perfezione per massimizzare la propria prestazione tra serie di tiro e frazioni sugli sci stretti. Un tracciato impegnativo quello della località della Turingia, caratterizzato dall’erta del “Birxsteig“, che ha chiesto molto ai biathleti, costringendoli a una gestione avveduta delle energie per non arrivare al poligono senza fiato. Serie di tiro non facili da affrontare: a terra necessario sentire il comportamento del proprio polso per regolare il tiro e in piedi decisivi muscoli d’acciaio e solidità mentale prima dell’ultima tornata. Il tutto reso ancor più ...