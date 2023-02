Bernadette | la poverella di Lourdes destinataria di diciotto apparizioni mariane

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023) La vicenda storica di Marie Bernarde Soubirous (07/01/1844 – 16/04/1879), detta, ladidinel 1858, continua a provocare, suscitando interrogativi. Viviamo in un’epoca che consacra le immagini, le venera, le idolatra, affidando loro il senso più profondo per decifrare il cammino dell’uomo contemporaneo. Un nuovo credo ha svuotato le nostre chiese, i luoghi tradizionali adibiti al culto e al religioso, un’irrazionale passione per tutto ciò che è spettacolare, esteriore, mero involucro inanimato. La realtà, per sopravvivere, per rendersi credibile e appetibile agli occhi del devoto consumatore, tenta con affanno di uniformarsi al virtuale, appiattendo se stessa, consegnandosi all’irrilevanza ...