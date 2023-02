Bergamo | controlli in stazione | 26enne trovato con hashish e arrestato

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023) Altro arresto, il quarto, da parte della Polizia Locale in questo inizio 2023: dopo i ben 37 arresti effettuati e i 617kg di sostanze sequestrati dal Comando del Comune dinel 2022, continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti di via Coghetti, impegnati in una serie distraordinari nel tentativo di migliorare la fruibilità dell’area dellaferroviaria e delle autolinee. Nel pomeriggio di giovedì, infatti, gli agenti, accompagnati dall’unità cinofila, hanno effettuato attività di presidio e controllo a tappeto tra via Bono e le pensiline delle autolinee. Sono state identificate 25 persone, 4 sono anche sottoposte alle operazioni di fotosegnalazione nel gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di. Una persona è stata arrestata. Si ...