(Di sabato 11 febbraio 2023) Idella Bce devono continuare a salire ma "in", e senza sbilanciarsi nel preferire il rischio di fare troppo piuttosto che su quello, opposto, di fare troppo poco. ...

I tassi delladevono continuare a salire ma "in maniera progressiva e misurata", e senza sbilanciarsi nel ...quantitativa sul preferire uno o l'altro dei due rischi opposti - ha aggiunto- : ...... ha notato qualche giorno fa il governatore della banca d'Italia Ignazio. 'In presenza di un ... poco, potrebbe forse cambiare con la progressiva fine delle operazioni di Tltro, con cui la...

Bce, Visco: tassi salgano ma in maniera progressiva e misurata Tiscali Notizie

Bce: Visco, trovi giusto equilibrio per politica monetaria Dealflower

Aumento tassi Bce, Visco: "Rialzi sostenibili per famiglie e imprese" Tag24

Visco (Bankitalia): dalla Bce toni troppo duri sul rialzo dei tassi ... Milano Finanza

Bce: Visco, approccio prudente su tassi per non 'restringere troppo' Borsa Italiana

Roma, 11 feb. (askanews) - I tassi della Bce devono continuare a salire ma 'in maniera progressiva e misurata', e senza sbilanciarsi nel preferire ...Troppo facile fare i soldi così. Senza nulla togliere a manager strapagati, per le banche inanellare utili da record non sembra essere stata operazione particolarmente complicata. Gli interessi incass ...