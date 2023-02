Battista sul busto del Duce di La Russa | gli chiedono di sputare sul padre | una cosa barbarica e staliniana

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Pierluigidi padri fascisti se ne intende, visto che suolo era. E a quelha dedicato un libro raccontando di un rapporto sofferto e intimo. “Oggi il clima è peggiore, non so se lo riscriverei – ammette in una intervista al Giornale -Era un richiamo alla complessità delle persone, oggi la complessità non è tollerata”. Sulle polemiche attorno aldi Mussolini che Ignazio lanon intende gettare via perché glielo ha regalato ilè lapidario.: è come ai tempi di Stalin, quando ai figli chiedevano di denunciare i genitori «La premessa che io trovo sconcertante in questa vicenda – afferma – è che quella che viene fatta è sostanzialmente una richiesta di ripudio. Non si chiede una presa di posizione nei ...